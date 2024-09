Kontrolowany przez Echo Investment Archicom w I połowie br. zanotował ponad 325 mln zł przychodów, o 48 proc. więcej niż rok wcześniej przy 18-proc. wzroście liczby przekazanych lokali. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej skurczył się o 2 proc., do 50,4 mln zł (0,86 zł na akcję). Archicom zrezygnował z budowania nieruchomości komercyjnych, skupia się na mieszkaniówce. Od wakacji zeszłego roku nie jest już tylko deweloperem wrocławskim - realizuje cały biznes mieszkaniowy Grupy Echo.

Marża brutto ze sprzedaży wraca ze stratosfery

W I połowie br. Archicom przekazał klientom klucze do 397 lokali, o prawie 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Poza projektami wrocławskimi pojawiły się przychody z inwestycji w Warszawie, Poznaniu oraz w mniejszym stopniu Krakowie i Łodzi. Przychody z segmentu mieszkaniowego wzrosły o 48 proc., do 325 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 29 proc., do 128 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży zeszła z bardzo wysokiego pułapu 45,1 proc., do wciąż imponującego na tle branży poziomu 39,4 proc. Średnią pociągnął w dół Poznań, gdzie marża była poniżej 20 proc.

Mimo wzrostu przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży zysk operacyjny skurczył się o 4,4 proc., do 60,3 mln zł. Skokowo w górę poszyły koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i koszty administracyjne związane z realizacją projektów. To głównie efekt niskiej bazy: koszty wykazane za I połowę ub.r. to wyłącznie działalność wrocławska.

Poza przekazaniami mieszkań na przyszły wynik finansowy wpłynie sprzedaż biurowca City Forum 2.

Sprzedaż w górę, czy płasko? Dwa spojrzenia na grupę Echo-Archicom

Ubiegłoroczna roszada w grupie komplikuje też nieco recepcję bieżących wyników sprzedaży. W ujęciu stricte księgowym Archicom sprzedał w I połowie br. 721 lokali, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Ten skok zawdzięcza wspomnianemu przejęciu biznesu mieszkaniowego Echa. Dodatkowo Archicom sprzedaje resztówkę lokali, które zostały na książce Echa, na podstawie umowy o zarządzanie, zgarniając prowizję.