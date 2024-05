Inwestorzy realizują zyski po rekordach notowań

Sam indeks WIG-nieruchomości to konglomerat spółek o zróżnicowanym profilu, choć ostatnio zdecydowanie w grze są największe spółki skupione na mieszkaniach. Patrząc na deweloperów mieszkaniowych, najmocniej przecena objęła Dom Development – kurs spadł o ponad 12 proc. Nieco paradoksalnie, bo spółka buduje drogie mieszkania dla zamożniejszych konsumentów i nie korzysta wprost z programów dopłat. Notowania w ostatnich dniach przed korektą były mocno śrubowane do nowych historycznych maksimów. Deweloper ma w tym roku bić rekordy zysków i liczy na wzrost sprzedaży mieszkań.

O ponad 8 proc., również z rekordowych poziomów, spadły notowania Develii, której celem jest zwiększenie sprzedaży mieszkań. O ponad 7 proc. potaniały papiery Marvipolu, który ma również komponent magazynowy.

Atal stracił 6 proc., Archicom 5 proc., Murapol 4,5 proc. Wszystkie te spółki nastawiają się na wzrost sprzedaży mieszkań rok do roku nawet bez programu dopłat do kredytów.

- Potencjalny brak nowego programu mógłby w pierwszej fazie spowodować schłodzenie nastawienia inwestorów do branży i wywołać negatywną reakcję rynku. Myślę jednak, że ostatecznie nie miałoby to silnego wpływy na sprzedaż wiodących spółek z sektora w średnim terminie, szczególnie biorąc pod uwagę obecną relację popytu do podaży w głównych aglomeracjach kraju oraz ambitne plany wzbogacania oferty przez liderów rynku. Co do cen, to zakładałbym w takiej sytuacji nieco bardziej wyraźne wyhamowanie wzrostów niż w przypadku, gdyby program miał wejść w życie — komentował sytuację po wystąpieniu Szymona Hołowni Cezary Bernatek, analityk Erste Securities.

Wyceny obligacji deweloperskich bez zmian

Deweloperzy to jedna z branż najmocniej obecna na Catalyst, rynku obligacji korporacyjnych. Wyceny papierów zarówno z krótkimi, jak i odleglejszymi terminami zapadalności, utrzymują się na poziomie 100 proc. wartości nominalnej lub nawet nieco wyżej. Inwestorzy nie spodziewają się zatem kłopotów, które mogłyby zagrozić wypłacaniu odsetek, czy tym bardziej wykupowi obligacji w terminie. Przeciwnie, popyt na deweloperskie obligacje się utrzymuje – dość powiedzieć, że w ostatnich dniach Murapol bez problemu uplasował nową emisję o wartości 150 mln zł.