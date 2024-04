Trigon DM widzi potencjał w akcjach Dom Development

Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje Dom Development kosztowały 178,40 zł.

Według autorów rekomendacji obserwowany od początku roku spadek rentowności najmu, oczekiwany brak obniżek stóp procentowych w 2024 oraz wygaszenie rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc." stanowią materialne czynniki, które w najbliższych miesiącach będą negatywnie wpływać na sprzedaż deweloperów skoncentrowanych na segmentach popularnym i ekonomicznym. Jednocześnie uważają, że na tle "płaskiego" rynku, pozytywnie powinni wyróżnić się gracze posiadający w ofercie projekty zlokalizowane w centralnych dzielnicach największych miast (Warszawa, Trójmiasto, Kraków czy Wrocław) oraz będący deweloperem pierwszego wyboru dla osób kupujących mieszkanie w celu poprawy własnego standardu lokatorskiego. - Naturalnym pickiem, pozwalającym na rozegranie stabilnego gotówkowego popytu w segmencie podwyższonym, jest obecnie Dom Development, który na bazie naszych założeń powinien pokazać w tym roku dynamikę sprzedaży pow. 20 pkt proc. lepszą od szerokiego rynku - przekonują analitycy.

Dodatkowo uważają, że rynek jeszcze nie w pełni rozegrał wyniki grupy w najbliższych trzech latach. - Dom Development nie dość, że posiada ogromny komfort sprzedażowy (ponad 4,6 tys. mieszkań do wydania o łącznej wartości 3, 3 mld zł), to dodatkowo powinien być w stanie pozytywnie zaskoczyć poziomem rentowności w najbliższych latach. Średnia wartość sprzedanego przez niego mieszkania w 2023 r. była 11 proc. wyższa r./r., co w połączeniu z widoczną od kilku miesięcy stabilizacją kosztów budowy, otwiera przed Grupą szansę na rozpoznanie rekordowej pierwszej marży w segmencie mieszkaniowym, która według naszych szacunków przebije w tym roku 35 proc. –podkreślają eksperci Trigon DM.

Prognoza brokera zakłada, że w 2024 roku zysk netto Dom Development zwiększy się do 560 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,87 mld zł.

Tekst jest skrótem rekomendacji Trigon DM dla Dom Development. Jej autorem jest David Sharma. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 2 kwietnia o godz. 7.30.