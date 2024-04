Budimex proponuje rekordową dywidendę

Zarząd budowlanej grupy zarekomendował, by na dywidendę przeznaczyć nie tylko cały ubiegłoroczny zysk netto, czyli prawie 750 mln zł, ale także 162 mln zł z zysków z lat ubiegłych. Oznacza to wypłatę 35,69 zł na akcję – najwięcej w historii. Przy kursie z poniedziałkowego zamknięcia, czyli 702 zł, stopa dywidendy to prawie 5,1 proc. We wtorek przed południem papiery drożały o maksymalnie 1,7 proc., do 714 zł. Miesiąc temu kurs ustanowił rekord na zamknięciu dochodząc do 747 zł. Rok temu za walory płacono 345 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 29 maja, wypłata przewidywana jest 6 czerwca.

Dotychczas największą dywidendę – 38,37 zł – akcjonariusze otrzymali z zysku za 2021 r., przy czym 14,9 zł już jesienią 2021 r. w ramach zaliczki – co było efektem wypłacenia części wpływów po sprzedaży spółki deweloperskiej. W 2023 r. Budimex wypłacił 17,99 zł, a w 2021 r. 16,7 zł.

W sumie od 2008 r. Budimex przeznaczył na dywidendy 4,59 mld zł. 50,1 proc. akcji ma hiszpańska grupa Ferrovial, po ponad 9 proc. mają OFE Allianz i NN.