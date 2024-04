Mirbud planuje emisję akcji, kurs mocno w dół

Wolna ręka dla zarządu

Zarząd ma zyskać prawo do ustalania ceny emisyjnej – bez wymogu zgody rady nadzorczej. Projekty uchwał nie mówią nic o sposobie. Dopiero w opinii zarządu do projektów pada propozycja, by cena była ustalana na podstawie deklaracji złożonych przez inwestorów, przy czym pod uwagę będą też brane średnie notowania z trzech i sześciu miesięcy przed ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia. To odpowiednio 8,99 i 8,32 zł. W ciągu pół roku notowania Mirbudu poszły w górę o prawie 60 proc., z 6,9 do niemal 11 zł. Implikuje to wartość emisji na poziomie 150-165 mln zł.