Archicom chce skokowo zwiększyć sprzedaż mieszkań

Sprzedaż rzędu 3000 mieszkań w tym roku i 4000 rocznie w średnim terminie – to cele Archicomu podtrzymane przez prezesa Waldemara Olbryka w liście do akcjonariuszy stanowiącym część opublikowanego właśnie sprawozdania finansowego za 2023 r. W tym roku Archicom planuje ambitnie wprowadzić do oferty 28 projektów. Dla Archicomu 2023 był rokiem metamorfozy – spółka matka Echo Investment przeniosła do tej firmy cały biznes mieszkaniowy ze skutkiem od 1 sierpnia. Archicom z gracza wrocławskiego stał się podmiotem ogólnopolskim z dużymi ambicjami – zbudowania pozycji dewelopera pierwszego wyboru w największych aglomeracjach.

Wzrost płac pomoże popytowi na mieszkania

W ub.r. spółka sprzedała (umowy deweloperskie/przedwstępne) 1343 lokale, o 62 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy działała tylko we Wrocławiu. Licząc pro forma, gdyby Archicom funkcjonował w obecnym kształcie w całych latach 2022-2023, ubiegłoroczną sprzedaż należałoby szacować na 1835 lokali, o 21 proc. więcej rok do roku.

Jeśli chodzi o perspektywy, czynnikami pozytywnymi według Archicomu są: zapowiedź rządowego programu „Mieszkanie na start”, oczekiwania co najmniej utrzymania stopy na obecnym poziomie 5,75 proc., co przełoży się na popyt na kredyty, znaczący wzrost płac w 2023 r. i prognozowane na ten rok kolejne podwyżki (11,7 proc. według Polskiego Instytutu Ekonomicznego), co pozytywnie będzie wpływać na popyt na mieszkania. Po stronie minusów spółka wymieniła ograniczoną podaż gruntów.

Archicom w 2023 r. zainwestował 337 mln zł w nowe grunty. W wizję spółki uwierzył rynek inwestycyjny - spółka pozyskała 272 mln zł z emisji obligacji oraz pod koniec roku 220 mln zł z emisji akcji (w tym 134 mln zł to inwestycja Echa). Cena emisyjna wyniosła 22 zł przy kursie 25,4 zł. We wtorek rano kurs rósł o 5,5 proc i atakowana była bariera 30 zł.