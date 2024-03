Mirbud podpisał list intencyjny z ElectroMobility Poland w sprawie budowy fabryki polskich aut elektrycznych Izera. Jak podano w raporcie bieżącym, spółka złożyła w postępowaniu optymalną z punktu widzenia celów i budżetu realizowanego projektu ofertę. Kontrakt w formule „zaprojektuj i zbuduj” zostanie podpisany po uzyskaniu zgód korporacyjnych przez ElectroMobility Poland.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Budownictwo Federacja polskich firm – mrzonka czy sposób na sprostanie konkurencji Prezes Unibepu Dariusz Blocher widzi w konsolidacji właściwie jedyny sposób, by polskie spółki budowlane nie zostały zmarginalizowane przez potężnych zagranicznych rywali przy wielkich projektach infrastrukturalnych czy patrząc dalej – przy odbudowie Ukrainy. Sam zainteresowany, jak i eksperci oceniają ten scenariusz jako niezwykle trudny do przeprowadzenia.

Mirbud wybuduje fabrykę Izery - kurs w górę

Kurs Mirbudu w środę rósł o nawet ponad 9 proc., do 9,98 zł.

W grudniu spółka ElectroMobility Poland informowała, że trwa przetarg na wybór generalnego wykonawcy fabryki na 117-ha działce na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2024 r., a zakończenie na IV kwartał 2025 r.

Co do samego auta - w listopadzie 2023 r. zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to SUV.