Za tydzień, 13 marca, walne zgromadzenie akcjonariuszy Polskiego Holdingu Nieruchomości zadecyduje o zmianach w składzie rady nadzorczej. Prawie 72 proc. papierów kontroluje Skarb Państwa, 10 proc. PTE Al-lianz Polska, a 5,6 proc. NN OFE.

Reklama

Reklama

W radzie zasiada teraz osiem osób, w zarządzie pięć. Od maja 2018 r. firmą kieruje Marcin Mazurek.

Allianz zgłosił właśnie jako kandydata Michała Wnorowskiego, w latach 2012-2016 związanego z Grupą PZU, członka Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, zasiadającego obecnie w radach PKP Car-go, Tower Investment, Polwax i Medicalgorithmics.

PHN jest właścicielem nieruchomości komercyjnych i deweloperem biurowo-mieszkaniowym. Na koncie ma m.in. oddany w 2022 r. warszawski drapacz chmur Skysawa wynajęty w całości przez PKO BP, państwowe spółki są w tej chwili w konflikcie o koszty fit-outu (wykończenia powierzchni).

W lutym PHN przeprowadził emisję obligacji o wartości 230 mln zł, stopa redukcji zapisów wyniosła 4,78 proc. Oprocentowanie to WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży, czyli obecnie 9,75 proc. w skali roku. Jednocze-śnie firma kupiła do umorzenia papiery o wartości ponad 72 mln zł – część emisji zapadającej w grudniu br. oprocentowanej wg stawki WIBOR 6M plus 2,95 pkt proc. marży.