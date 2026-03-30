Ipopema na dobre wraca do gry

Grupa Ipopema w 2025 r. zanotowała 25,4 mln zł zysku netto wobec 10,1 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 15,5 proc. do 296,6 mln zł. Akcje spółki w poniedziałek rano wyraźnie zyskiwały na wartości

Publikacja: 30.03.2026 11:08

Przemysław Tychmanowicz

Największy wpływ na dynamikę wyników miał segment usług maklerskich, gdzie przychody wzrosły o 53,8 proc. do rekordowego w historii poziomu ponad 100 mln zł. Było to głównie efektem zwiększonej aktywności na rynku kapitałowym oraz blisko dwukrotnego wzrostu przychodów z usług bankowości inwestycyjnej. Jednocześnie zysk netto w tym segmencie wzrósł niemal czterokrotnie rok do roku i osiągnął poziom 13,3 mln zł. Ipopema w obszarze maklerskim mocno postawiła na rozwój, wzmacniając m.in. obszar transakcji kapitałowych. Do zmian doszło także w dziale analiz firmy.

– Struktura przychodów grupy w 2025 roku odzwierciedla większą dywersyfikację źródeł przychodów oraz rosnącą rolę usług bankowości inwestycyjnej i segmentu usług maklerskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej pozycji segmentu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami – podkreśla Jacek Lewandowski, prezes Ipopemy.

 Z kolei Ipopema TFI utrzymała stabilny wzrost przychodów (+3,7 proc. r/r), przy jednoczesnej wyraźnej poprawie rentowności. Wartość aktywów w funduszach rynku kapitałowego wzrosła do 3,7 mld zł na koniec 2025 roku (z 2,5 mld zł rok wcześniej). Zysk netto w tym obszarze wzrósł z 5,5 mln zł do 9,5 mln zł. Ipopema Business Consulting, mimo niewielkiego spadku przychodów, poprawiła wynik netto ponad dwukrotnie, dzięki dobremu zarządzaniu oraz optymalizacji kosztów. Ten wyniósł niecałe 2,6 mln zł. 

Jakie plany ma Ipopema?

W 2025 roku Ipopema przyjęła nową strategię na lata 2026–2028, której celem jest dalsze umacnianie pozycji jednej z wiodących niezależnych instytucji finansowo-doradczych w Polsce. Kluczowe kierunki rozwoju obejmują m.in. rozbudowę działalności w obszarze bankowości inwestycyjnej, rozwój segmentu klientów prywatnych oraz zwiększenie skali dystrybucji produktów inwestycyjnych. Grupa planuje także dalsze inwestycje w technologie, rozwój kompetencji zespołów oraz wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład. Mówiąc o przyszłości, Ipopema nastawia się optymistycznie.

– Z perspektywy 2026 roku spodziewamy się utrzymania zmiennego otoczenia rynkowego, jednak osiągnięte wyniki oraz wyraźne wzmocnienie kluczowych obszarów działalności pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne okresy. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja przyjętej strategii grupy Ipopema oraz dalszy rozwój kompetencji we wszystkich segmentach działalności pozwolą nam kontynuować wzrost i budować wartość dla akcjonariuszy – dodał Jacek Lewandowski.

