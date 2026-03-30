Największy wpływ na dynamikę wyników miał segment usług maklerskich, gdzie przychody wzrosły o 53,8 proc. do rekordowego w historii poziomu ponad 100 mln zł. Było to głównie efektem zwiększonej aktywności na rynku kapitałowym oraz blisko dwukrotnego wzrostu przychodów z usług bankowości inwestycyjnej. Jednocześnie zysk netto w tym segmencie wzrósł niemal czterokrotnie rok do roku i osiągnął poziom 13,3 mln zł. Ipopema w obszarze maklerskim mocno postawiła na rozwój, wzmacniając m.in. obszar transakcji kapitałowych. Do zmian doszło także w dziale analiz firmy.
– Struktura przychodów grupy w 2025 roku odzwierciedla większą dywersyfikację źródeł przychodów oraz rosnącą rolę usług bankowości inwestycyjnej i segmentu usług maklerskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej pozycji segmentu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami – podkreśla Jacek Lewandowski, prezes Ipopemy.
Z kolei Ipopema TFI utrzymała stabilny wzrost przychodów (+3,7 proc. r/r), przy jednoczesnej wyraźnej poprawie rentowności. Wartość aktywów w funduszach rynku kapitałowego wzrosła do 3,7 mld zł na koniec 2025 roku (z 2,5 mld zł rok wcześniej). Zysk netto w tym obszarze wzrósł z 5,5 mln zł do 9,5 mln zł. Ipopema Business Consulting, mimo niewielkiego spadku przychodów, poprawiła wynik netto ponad dwukrotnie, dzięki dobremu zarządzaniu oraz optymalizacji kosztów. Ten wyniósł niecałe 2,6 mln zł.
W 2025 roku Ipopema przyjęła nową strategię na lata 2026–2028, której celem jest dalsze umacnianie pozycji jednej z wiodących niezależnych instytucji finansowo-doradczych w Polsce. Kluczowe kierunki rozwoju obejmują m.in. rozbudowę działalności w obszarze bankowości inwestycyjnej, rozwój segmentu klientów prywatnych oraz zwiększenie skali dystrybucji produktów inwestycyjnych. Grupa planuje także dalsze inwestycje w technologie, rozwój kompetencji zespołów oraz wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład. Mówiąc o przyszłości, Ipopema nastawia się optymistycznie.
– Z perspektywy 2026 roku spodziewamy się utrzymania zmiennego otoczenia rynkowego, jednak osiągnięte wyniki oraz wyraźne wzmocnienie kluczowych obszarów działalności pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne okresy. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja przyjętej strategii grupy Ipopema oraz dalszy rozwój kompetencji we wszystkich segmentach działalności pozwolą nam kontynuować wzrost i budować wartość dla akcjonariuszy – dodał Jacek Lewandowski.
