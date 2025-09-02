Ipopema Securities jest gotowa na transakcyjną hossę

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Koniec wakacji otwiera nowe rynkowe możliwości. Szeroko otwiera się m.in. okno transakcyjne na rynku kapitałowym i jak wskazują eksperci, wiele wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą niezwykle interesujące i intensywne. "Po rekordowym pierwszym półroczu utrzymują się pozytywne nastroje na rynku wynikające ze słabego dolara, spadających rentowności obligacji i napływu kapitału do inwestorów instytucjonalnych. Nadchodzące miesiące mogą przynieść falę interesujących transakcji" – uważają przedstawiciele Ipopemy Securities. Ich zdaniem w ciągu roku może pojawić się nawet ponad 20 transakcji typu IPO, SPO czy też ABB.
Zagraniczni inwestorzy mieli 70 - proc. udział w obrotach na głównym rynku warszawskiej giełdy w I półroczu - podała GPW.
Nawet jeśli dobra koniunktura giełdowa się utrzyma, a na rynku dojdzie do oczekiwanego wysypu transakcji, to wcale nie jest powiedziane, że polskie biura i domy maklerskie zaczną zarabiać krocie. Wyzwań stojących przed branżą wciąż bowiem nie brakuje.
Biuro Maklerskie Banku Millennium wdrożyło nowy system transakcyjny. Klienci zyskują większe bezpieczeństwo, nowy design oraz bardziej intuicyjną obsługę.
Historycznie okres od sierpnia do października na rynkach charakteryzuje się wyższą zmiennością. Zakładam, że teraz może być podobnie, a to oznaczałoby korektę spadkową na giełdach – mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities.
Prawie wszystkie biura i domy maklerskie zanotowały w I półroczu wyższe przychody niż rok temu. Jak jednak przyznają brokerzy, niedosyt i tak pozostaje.
Ponad 40,3 tys. nowych rachunków w lipcu, z czego 35,2 tys. to zasługa samej firmy XTB - tak prezentują się najnowsze dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.