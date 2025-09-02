Finanse
Ipopema Securities jest gotowa na transakcyjną hossę

W ciągu roku może dojść nawet do ponad 20 transakcji typu IPO, SPO czy też ABB – uważają eksperci Ipopemy Securities. – Na polskim rynku jest bowiem dużo kapitału, również ze strony rosnących w siłę family offices – dodają.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Koniec wakacji otwiera nowe rynkowe możliwości. Szeroko otwiera się m.in. okno transakcyjne na rynku kapitałowym i jak wskazują eksperci, wiele wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą niezwykle interesujące i intensywne. "Po rekordowym pierwszym półroczu utrzymują się pozytywne nastroje na rynku wynikające ze słabego dolara, spadających rentowności obligacji i napływu kapitału do inwestorów instytucjonalnych. Nadchodzące miesiące mogą przynieść falę interesujących transakcji" – uważają przedstawiciele Ipopemy Securities. Ich zdaniem w ciągu roku może pojawić się nawet ponad 20 transakcji typu IPO, SPO czy też ABB.

