Broker chce na dywidendę przeznaczyć łącznie 640,7 mln zł zysku netto osiągniętego w ubiegłym roku. Daje to 5,45 zł na akcję. Biorąc pod uwagę wtorkowy kurs akcji na GPW daje to stopę dywidendy w okolicach 7 proc. Pozostała część zysku czyli 214,4 mln zł ma być przeznaczone na kapitał rezerwowy. Zarząd chce aby dzień dywidendy przypadł na 16 czerwca. Dniem wypłaty miałby być 25 czerwca. W ubiegłym roku XTB na dywidendę przeznaczyło 590,2 mln zł, co dawało dywidendę na poziomie 5,02 zł.

"Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 – 100 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF" - czytamy w komunikacie XTB.