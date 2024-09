Prezes DM BDM: Obecnie wyzwań rynkowych jest więcej niż wcześniej

DM BDM uruchomił nowy system transakcyjny. Zanim jednak do tego, chcę zapytać o to, co wydarzyło się „po drodze”. System miał ruszyć 14 września, ale w ostatniej chwili start został przesunięty na 21 września. Co się stało?

Wybór, a potem wdrożenie systemu transakcyjnego i aplikacji dostępowych to proces rozpisany na lata. Ironią losu było, że po wielu miesiącach przygotowań do wdrożenia i intensywnego testowania proces weryfikacji mobilnej aplikacji maklerskiej w jednej z platform dystrybucyjnych znacząco się wydłużył. Do tej pory nie wiemy, co było tego powodem, ponieważ nie udało nam się uzyskać od tej platformy informacji zwrotnej. Najważniejsze, że równolegle z wdrożeniem nowa aplikacja mobilna była dostępna dla wszystkich naszych aktualnych i nowych klientów. A jeszcze ważniejsze jest to, że spełnia ona oczekiwania i wymagania naszych inwestorów.