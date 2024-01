XTB błyszczy. Prezes: Chcemy zarabiać nie tylko na foreksie

Czytaj więcej Biura maklerskie Brokerzy zasypują klientów nowymi pomysłami Pośrednicy szukają sposobów na przyciągnięcie do siebie jeszcze większej grupy inwestorów. Tylko od początku stycznia już trzy firmy: XTB, Saxo Bank oraz Oanda TMS Brokers, poinformowały o konkretnych działaniach w tym kierunku.

Z kolei w III kwartale mają w XTB pojawić się konta IKE i IKZE. Tak, jak w przypadku „normalnego” rachunku ma obowiązywać przy nich prowizja 0 proc. (do 100 tys. euro miesięcznego obrotu). - Jeśli chodzi o konta IKE, IKZE to nie ukrywamy, że tutaj priorytetem jest oczywiście Polska. Rynek ten coraz szybciej się rozwija, natomiast nadal jego potencjał jest ogromny. W ramach kont IKE i IKZE chcemy zaoferować nie tylko dostęp do polskich aktywów, ale także i giełd zagranicznych. Będziemy także wprowadzać analogiczne rozwiązania, w każdym kraju, w którym one funkcjonują. Liczymy, że IKE i IKZE dla klientów w Polsce udostępnimy w III kwartale — mówi Arnaout.

III kwartał to także wymiana walutowa oraz wirtualny portfel i karta. - Nie szukamy klientów typowo bankowych. Chcemy być opcją dla klientów, którzy myślą też o swoich oszczędnościach. W pierwszym etapie mówimy o wirtualnych kartach, natomiast zapewne w przyszłości pomyślimy też o tradycyjnych kartach fizycznych — podkreśla prezes XTB.

XTB: więcej klientów i pieniędzy

Przedstawiciele firmy wierzą, że nowe produkty w dłuższym terminie przyciągną zarówno nowych klientów, ale będą także dodatkowym źródłem przychodów. - Od strony finansowej, nasze strategiczne założenie jest takie, że na żadnym z produktów nie chcemy tracić. Oczywiście naszym podstawowym źródłem przychodów obecnie są kontrakty CFD. Liczymy jednak, że na innych produktach też będziemy zarabiać. W związku z tym, że liczba tych produktów też będzie systematycznie rosła, to siłą rzeczy będą one budowały większe przychody — podkreśla Arnaout i dodaje. — Nowe produkty mają nam pomóc w jeszcze szybszej budowanie bazy klientów. Cele na ten rok idą znacząco w górę. Chcemy pozyskiwać od 65 do 90 tys. klientów kwartalnie — zdradza szef XTB. Cel na poprzedni rok to było co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie.