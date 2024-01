W analogicznym okresie rok wcześniej spółka miała 50,3 mln zł zysku. Cały 2023 r. XTB zamknęło zyskiem 791,3 mln zł. W 2022 r. było to 766,1 mln zł. Przychody XTB w IV kwartale wyniosły prawie 494 mln zł, a w całym 2023 r. 1,59 mld zł. Rok wcześniej było to 1,44 mld zł. Koszty spółki w IV kwartale 187 mln zł, a w ciągu 12 miesięcy ukształtowały się na poziomie 693,6 mln zł. W 2022 r. było to 558,6 mln zł.

Reklama

IV kwartał, a także cały 2023 r. stał także pod znakiem wyraźnego przyrostu bazy klientów. W IV kwartale przybyło ich ponad 77 tys., a w całym poprzednim roku prawie 312 tys. W 2022 r. było to prawie 197 tys. - - Wyniki minionego roku pokazują, że obrana przez nas strategia pozwala osiągać powtarzalne, i przede wszystkim satysfakcjonujące, wyniki. Zwróciłbym uwagę na to, że oprócz rekordowego skumulowanego zysku netto osiągnęliśmy najwyższą w historii liczbę aktywnych klientów. To pokazuje, że nasza platforma staje się pierwszym wyborem dla każdej osoby chcącej zarządzać swoimi oszczędnościami - komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Jakie nowości szykuje XTB?

Firma w tym roku chce jeszcze przyspieszyć rozwój, a pomóc mają w tym nowe produkty. - Bardzo dobre wyniki finansowe w ostatnich latach motywują nas do jeszcze większego rozwoju. Efektem naszych wielomiesięcznych prac będzie bardzo intensywny, pod względem nowości produktowych, 2024 rok. To właśnie w tym roku planujemy rozszerzenie naszej oferty inwestycyjnej o obligacje, a polscy klienci będą mogli skorzystać z coraz popularniejszych kont IKE i IKZE. Na naszą platformę chcemy również wprowadzić funkcję społecznościową czyli Social Trading umożliwiający śledzenie transakcji wybranych użytkowników — mówi Omar Arnaout. - Dodatkowo w bieżącym roku w ofercie XTB planowany jest produkt, dzięki któremu mamy szansę stać się kompleksową platformą do codziennego zarządzania finansami. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu wirtualnego portfela wraz z kartą multi walutową umożliwiającą klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie transakcji kartowych, płatności i przelewów oraz wymianę walut — dodaje Arnaout.

Firma stawia nie tylko na nowe produkty, ale także i nowe rynki. - Ekspansja geograficzna jest procesem realizowanym przez XTB w sposób ciągły, którego efekty rozłożone są w czasie. W związku z tym raczej nie należy się spodziewać nagłych, skokowych zmian wyników grupy z tego tytułu. W 2024 roku wysiłki zarządu skupiać się będą na uzyskaniu niezbędnych licencji i rozpoczęciu działalności w Brazylii oraz Indonezji — czytamy w raporcie XTB.