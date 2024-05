Niemal co piąty Polak twierdzi, że ma raczej niski poziom wiedzy finansowej, a 3 proc. przyznało, że bardzo niski. Zdecydowana większość, bo aż 58 proc., ocenia swoją znajomość finansów jako średnią. Oznacza to, że spora grupa społeczeństwa deklaruje podstawy w zakresie finansów osobistych, ale ma jeszcze wiele do zrobienia.