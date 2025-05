W Banku Millennium więcej ugód niż pozwów. Kiedy koniec sagi frankowej?

- Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł solidne rezultaty w bankowości i detalicznej i korporacyjnej banku - komentował Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, cytowany poniedziałkowym komunikacie. - Osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 179 mln zł, pomimo utrzymujących się wysokich kosztów portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych – dodał.

Zysk netto na poziomie 179 mln zł był nieco wyższy od oczekiwań rynkowych, a także o 3,6 proc. wyższy niż kwartał wcześniej i niemal 40 proc. wyższy niż rok wcześniej. Bank podał, że zysk netto bez kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych wyniósłby 718 mln zł.

Ile zarobił Bank Millennium w I kwartale 2025 r.

Podstawowe wyniki operacyjne, nie obarczone problemem frankowym, były dosyć dobre. Wynik z tytułu odsetek w I kwartale wyniósł ok. 1,4 mld zł (wzrost o 5,1 proc. rok do roku i spadek o 5,4 proc. kwartał do kwartału), a wynik z tytułu opłat i prowizji – 182 mln zł (spadek o 8,5 proc. w ujęciu rocznym i o 2,9 proc. w ujęciu kwartalnym).

Wartość depozytów klientów wzrosła aż o 11 proc. (rok do roku) do 119,4 mld zł. Z to portfel kredytowy niemal się nie zmienił i wynosił 74,5 mld zł. Bank tłumaczy, że jest głównie wpływ szybko kurczącego się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. w pozostałych kredytach widać poprawę, w tym w szczególności – w portfelu korporacyjnym (lekki wzrost rok do roku o 4 proc.) oraz w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych (osiągnęła ona drugi najwyższy w historii poziom z rynkowym udziałem wzrastającym do rekordowych 13 proc.).

Ile ugód i pozwów frankowych w Banku Millennium

- W zakresie kredytów hipotecznych walutowych kontynuowana była systematyczna redukcja ryzyka – podkreślają władze banku. Koszty rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w I kw. 2025 r. 444,8 mln zł, a łącznie rezerwa bilansowa sięga już 7,3 mld zł. Wskaźnik pokrycia odpisami aktywnego portfela kredytów walutowych zwiększył się do 132 proc, a tempo zmniejszania się tego portfela przyspieszyło do 29 proc.