Czy banki mają nadmiarowe zyski i czy trzeba ja dodatkowo opodatkować?

Z analiz porównawczych przygotowanych przez ZBP wynika, że na tle innych krajów europejskich obecny poziom zysków i rentowność polskiego sektora finansowego są umiarkowane. Przykładowo, w Polsce wynik netto w 2024 r. wyniósł w relacji do PKB 1,16 proc., a na Łotwie – aż 3,35 proc. (choć w Niemczech był niższy – 1,12 proc.). Rentowność kapitałów własnych ROE była jedną z wyższych wśród krajów strefy euro (według stanu na koniec III kw. 2024 r. u nas to 14 proc., w Niemczech – 6,5 proc.), za to rentowność aktywów ROA raczej średnia (w Polsce to 1,26 proc., w Niemczech – 0,65 proc., na Łotwie – 2,25 proc.).

ZBP wylicza również, że wskaźnik ROA dla banków jest zdecydowanie niższy niż dla innych polskich sektorów notowanych na GPW. Na 20 analizowanych branż, banki zajmują piątą pozycję od końca.

Dlaczego kredyty są drogie

Inna sprawa, że rzeczywiście zyski kredytodawców są rekordowo wysokie nie tylko pod względem nominalnym (42 mld zł w 2024 r.), ale też w relacji do PKB – 1,16 proc. (co oznacza pobicie dotychczasowego maksimum z 2011 r. – 1,02 proc.). A kredyty mieszkaniowe, co szczególne boli konsumentów (i polityków), są niemal najdroższe w UE. Jak wskazują eksperci, to splot kilku czynników, choć każdy z nich jest efektem naturalnych mechanizmów rynkowych.

I tak, mamy w Polsce wysokie stopy procentowe banku centralnego (też niemal najwyższe w UE). Stopa referencyjna utrzymuje się od 1,5 roku na poziomie 5,75 proc. ze względu na podwyższoną inflację. W ślad za tym relatywnie wysoki jest też poziom wskaźnika referencyjnego WIBOR, który jest podstawą oprocentowania kredytów mieszkaniowych ze zmienną stopą procentową.

Witold Orłowski wskazuje też, że sam rynek bankowy nie jest zbyt konkurencyjny, a do tego dochodzi duża tzw. nadpłynność w ostatnich latach.

– Zapotrzebowanie na kredyt jest niewielkie w porównaniu z ilością gotówki, jaką dysponują banki. A to powoduje, że nie muszą one intensywnie zabiegać o depozyty klientów. Mogą więc oferować relatywnie niskie oprocentowanie tych depozytów, co powoduje z kolei zwiększenie tzw. spreadów i marży odsetkowej – wyjaśnia Witold Orłowski.