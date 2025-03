Alior: nowa strategia pod koniec marca

W samym IV kwartale 2024 r. zysk netto wyniósł ok. 615 mln zł, co nie było najlepszym wynikiem w historii (o 8 proc. niższym niż kwartał wcześniej), ale w całym 2024 r. już mowa o rekordzie. Zysk za ubiegły rok to 2,44 mld zł, czyli 20 proc. więcej niż w 2023 r.

Prezes Żabski podkreślał również bezpieczną pozycję kapitałową banku, znaczący spadek kosztów ryzyka, a także wyraźne obniżenie wskaźnika kredytów niepracujących NPL do 6,81 proc. (o 1,77 pkt proc. rok do roku).

– Wysoka nadwyżka kapitałowa oraz solidne wyniki finansowe pozwalają nam myśleć o dalszym rozwoju i, mamy nadzieję, o podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami – zaznaczył też prezes Żabski. Dodał, że na dziś Alior Bank spełnia wymogi KNF do wypłaty 50 proc. dywidendy z zysku za 2024 r. i taka wypłata jest intencją zarządu. Jeśli KNF się na to zgodzi, do akcjonariuszy trafić więc może ponad 1,2 mld zł.