Zysk netto grupy Pekao powyżej oczekiwań

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 1.424,9 mln zł do 1.595 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale spadł 2 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w całym 2024 r. wyniósł 6,376 mld zł wobec 6,659 mld zł zysku netto rok wcześniej, czyli spadł 4,2 proc.

Bank podał, że powtarzalny konsolidowany zysk netto, skorygowany o efekt wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, urósł w ubiegłym roku o 4 proc. do 7,169 mld zł.

"O minionym roku, z punktu widzenia wyników finansowych, można powiedzieć, że był bardzo dobry. Na pewno cieszą rekordy w pozyskiwaniu nowych kont, sprzedaży kart kredytowych i rosnący wolumen kredytów dla firm. Pekao ma jednak potencjał by być jeszcze lepszym bankiem. Udoskonalamy strukturę, systemy i produkty tak, aby umocnić naszą pozycję we wszystkich segmentach klientów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.