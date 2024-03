- Wraz z wysokim poziomem stóp referencyjnych doprowadziło to do historycznie rekordowej poprawy kondycji finansowej Banku Pocztowego. Dzięki znaczącemu podniesieniu miar kapitałowych od sierpnia 2023 r., jak również dalszemu ich wzrostowi w kolejnych miesiącach, zaistniały wystarczające warunki do podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji działania naprawczego dotyczącego adekwatności kapitałowej, pomimo braku formalnej realizacji dokapitalizowania w formie emisji nowej serii akcji — oraz zakończenia realizacji awaryjnego planu kapitałowego w Banku Pocztowym — wyjaśnia prezes.

Nowa strategia — kredyty konsumpcyjne

Zdaniem zarządu, oprócz spełnienia wymogów regulacyjnych, Bank Pocztowy może dziś pochwalić się znakomitą sytuacją płynnościową oraz jednym z najlepszych na rynku wyników w zarządzaniu ryzykiem w ujęciu poziomu odpisów czy dynamiki spadku portfela należności nieregularnych. Na 31 grudnia 2023 r. Bank notował koszty ryzyka na poziomie +0,07 proc.

Wdrożona nowa strategia do 2026 r. oparta jest na sześciu priorytetach. Koncentruje się m.in. na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego w obszarze mieszkalnictwa. Dzięki jej wdrażaniu oprócz generowania wysokiego zysku netto w kolejnych latach Bank Pocztowy ma także dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r.