Spółki z WIG20 w odwrocie. Kiedy znów wrócą do łask?

Największe spółki z warszawskiej giełdy od kilku miesięcy wyraźnie zawodzą. Notowania akcji większości weszły w korektę, która zabrała sporą część wcześniej wypracowanych zysków. Licząc od majowego szczytu hossy, od którego właśnie minęło sześć miesięcy, dodatnią stopę zwrotu była w stanie wypracować zaledwie jedna spółka z WIG20 – CD Projekt. Czy jest szansa na poprawę nastawienia inwestorów do największych firm z GPW?

Spółki z WIG20 pod presją

W ostatnich dniach przecena na giełdzie w Warszawie wyraźnie przyspieszyła, a dotyczyło to przede wszystkim właśnie akcji największych firm. WIG20 wyznaczył nowy dołek trwającej już pół roku korekty, a nawet otarł się o bessę. Co takiego się wydarzyło? Od wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa, które przyniosło krótkotrwałą euforię, mamy na rynkach do czynienia raczej z huśtawką nastrojów. Panuje niepewność m.in. co do możliwych napięć pomiędzy USA i Chinami. Jednocześnie wśród inwestorów wzrosły w ostatnio obawy o zaostrzenie konfliktu w Ukrainie – broniący się przed rosyjskim najeźdźcą kraj został wzmocniony decyzją Joe Bidena, który dał zgodę na wykorzystywanie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu w głębi Rosji, ta zaś odpowiedziała zmianą swojej doktryny atomowej.

Jeśli chodzi o czynniki związane z samymi spółkami, część z nich, z Allegro na czele, nie popisała się w trwającym sezonie publikacji raportów kwartalnych.

To wszystko w sprawiło, że inwestorzy odwrócili się od polskich akcji i pojawiła się nowa fala spadków na warszawskim parkiecie. – Słabość naszego parkietu to wynik wzrostu obaw o eskalację konfliktu w Ukrainie i ogólnej słabości rynków emerging markets po wyborach w USA. Umacniający się dolar, szykowane obniżki podatków dla amerykańskich firm sprawiają, że to właśnie ten rynek był ostatnio popularny. Na polskim rynku doszły do tego obawy o obniżkę stóp procentowych w przyszłym roku, które jednak, biorąc pod uwagę wciąż nieopanowaną inflację czy ogromne potrzeby budżetowe, uważam za przesadzone – wyjaśnia Marcin Materna, dyrektor biura analiz rynków kapitałowych BM Banku Millennium.