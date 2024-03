WykresDnia: Nikkei 225 przebił 41 tys. punktów

Lutowe dane pokazują, że tempo wzrostu cen trwałej żywności spadło do 5,3 proc. z 5,9 proc. w styczniu, a cen artykułów gospodarstwa domowego trwałego użytku spadło do 3,5 proc. z 4,7 proc.. – Presja inflacyjna zwalnia – zauważył Shinke.

Niezależnie od tego inflacja bazowa w Japonii od 23 miesięcy z rzędu utrzymuje się na poziomie celu BoJ wynoszącym 2 proc. lub powyżej.

Podejmując decyzję o podwyżce stóp procentowych po raz pierwszy od 17 lat na początku tego tygodnia, bank centralny oświadczył, że będzie w dalszym ciągu monitorował dane dotyczące inflacji. Bank we wtorek wstrzymał swoje wysiłki w zakresie tak zwanej kontroli krzywej dochodowości po rozważeniu rekordowych podwyżek płac, na które zdecydowały się związki zawodowe. Podczas tegorocznych wiosennych negocjacji płacowych pracodawcy zgodzili się na największe podwyżki od 33 lat.

Gubernator BOJ Kazuo Ueda powiedział we wtorek, że bank utrzyma akomodacyjne nastawienie, utrzymując, że inflacja bazowa nie osiągnęła jeszcze 2 proc.. – Jeśli ceny bazowe wzrosną nieco bardziej, doprowadzi to do wzrostu poziomów krótkoterminowych stóp procentowych – stwierdził.

– [Kluczowym pytaniem] będzie to, czy po wzroście płac nastąpi wzrost konsumpcji i czy zostanie to przeniesione na ceny. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy konsumpcja wzrośnie – stwierdził Shinke.

Główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich za luty wzrósł o 2,8 proc., podczas gdy główny indeks cen konsumpcyjnych, po wyłączeniu świeżej żywności i energii, wzrósł o 3,2 proc.