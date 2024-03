WykresDnia: Morgan Stanley ostrzega przed spadkiem notowań Tesli

Najważniejsze obawy Morgan Stanley i Jonasa to „stosunkowo przestarzały” produkt, malejący popyt na pojazdy elektryczne na kluczowych rynkach, nadpodaż na rynku chińskim i renesans pojazdów hybrydowych.

Rynek chiński jest godny uwagi, biorąc pod uwagę niedawne obniżki cen przez Teslę i jej głównego rywala BYD, które właśnie w tym tygodniu obniżyły cenę podstawowego crossovera Seagull i Yuan Plus. „Wierzymy, że konkurencja cenowa utrzyma się w 2024 r., co pobudzi producentów OEM do zwiększenia wysiłków na rzecz cięcia kosztów [w Chinach]” – napisał Jonas.

Czynniki te skłoniły Jonasa i zespół Morgana Stanleya do obniżenia szacunków kluczowych wskaźników Tesli:

- Wolumen jednostek w 2024 r. zmniejszony do poniżej 2 milionów sztuk, co oznacza wzrost o około 10 proc. rok do roku;

- Marża zysku operacyjnego GAAP obniżona do 3,7 proc. z prognozy na rok 24 wynoszącej 5,9 proc.;

- EPS na rok 24 GAAP obniżony do 0,99 USD w porównaniu z 1,54 USD wcześniej; EPS nieobjęty GAAP obniżony do 1,51 USD w porównaniu z 2,04 USD wcześniej.