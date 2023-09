Giełdy znów wkroczyły w okres silnego strachu

Liczony przez CNN indeks strachu i chciwości (Fear and Greed Index) po raz pierwszy od marca pokazuje, że na amerykańskim rynku akcji panuje „ekstremalny strach”. W czwartek wynosił on 24 pkt, podczas gdy jeszcze w lipcu sięgał 84 pkt, czyli poziomu „ekstremalnej chciwości”. Rok temu również wskazywał on „ekstremalny strach”, co odzwierciedlało m.in. obawy inwestorów dotyczące inflacji oraz stóp procentowych. Wówczas jednak ów indeks był niżej – sięgał 17 pkt, a w dołku zszedł do zaledwie 13 pkt, by później w ciągu miesiąca dojść do poziomu „chciwości”.