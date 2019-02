W nocy ważne dane PMI z Chin

Będą to wyliczenia indeksów PMI liczonych przez rządowych ekspertów – publikacje Caixin mają miejsce zazwyczaj w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Według szacunków wskaźnik dla przemysłu nie uległ zmianie (49,5 pkt.), a dla usług nieco spadł do 54,5 pkt. z 54,7 pkt. Trzeba wspomnieć, że styczeń był okresem zapowiedzi wdrożenia wielu działań przez władze, które miałaby wesprzeć słabnąca chińską gospodarkę w okresie handlowej konfrontacji z USA. Jutrzejsze dane będą, zatem jednym z pierwszych testów tego, na ile biznes kupił „zapewnienia", a na ile nadal istnieją duże obawy, co do tego, jak sprawy potoczą się dalej.