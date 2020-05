Przewozy w PKP Cargo będą spadać

Panująca pandemia koronawirusa ma duży i negatywny wpływ na działalność grupy PKP Cargo m.in. dlatego, że doprowadzała do mocnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie. Widoczne jest to chociażby poprzez spadek zużycia energii elektrycznej. W konsekwencji elektrownie zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel, a jego przewozy to główne źródło przychodów i zysków grupy. W I kwartale transport tego surowca zapewnił grupie jedną trzecią tzw. pracy przewozowej. W ujęciu rok do roku transport węgla spadł o 16,2 proc.