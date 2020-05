Lekarstwo dla rynku sztuki

Leopold Gottlieb przeszedł do historii Polski jako legionista, żołnierz legendarnej 1. Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Specjalnie przyjechał z Paryża do Krakowa i wstąpił do Legionów Polskich. Jako żołnierz prowadził dokumentację rysunkową codziennego życia legionistów. Wykonał ponad tysiąc portretów żołnierzy i oficerów, malował sceny w okopach.