Dobra kondycja złota

Z drugiej zaś strony perspektywa kolejnych podwyżek stóp w USA szkodzi cenom złota, ale jest już uwzględniona w cenach kruszcu. Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że stronę popytową na rynku złota wspiera rosnąca awersja inwestorów do ryzyka, wywołana wieloma czynnikami: zamieszaniem wokół Iranu, wojną handlową USA i Chin czy też niedawnym zaginięciem saudyjskiego dziennikarza i związanymi z tym napięciami dyplomatycznymi. Tego typu czynniki zachęcają inwestorów do kupowania złota, którego obecne ceny wydają się dla nich atrakcyjne. Widać to zwłaszcza po rosnących wynikach sprzedaży najpopularniejszych monet bulionowych. ¶