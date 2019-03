Silne impulsy, słaba reakcja

Notowania obu wiodących gatunków ustanawiały w rezultacie czteromiesięczne szczyty. Wśród licznych informacji o charakterze fundamentalnym trudno znaleźć takie, które w ostatnim czasie oddziaływałyby w kierunku niższych cen. Po kolei. Raport API wskazał na nieoczekiwany spadek zapasów ropy USA, który wyniósł 2,6 mln baryłek. Towarzyszył mu spadek zapasów benzyny aż o niemal 6 mln baryłek. Informacje te okazały się zgodne co do kierunku z danymi Departamentu Energii (skurczenie się zapasów benzyny o 4,6 mln baryłek i ropy o 3,8 mln baryłek). Na tym etapie roku takie odczyty należy rozpatrywać w kategoriach znacznego zaskoczenia, są one bowiem sprzeczne z tradycyjnym wzorcem sezonowym. Amerykańska administracja zrewidowała też tempo przyrostu wydobycia. W tym roku produkcja ma wynieść 12,3 mln baryłek na dzień. To 100 tys. baryłek na dzień mniej, niż wcześniej zakładano. Bariera 13 mln dziennego wydobycia zostanie przekroczona w 2020 roku, ale dopiero w drugiej jego połowie, czyli kilka miesięcy później, niż dotychczas szacowano. Ostro rosnąca (obecnie około 20 proc. rok do roku) produkcja w USA to główny hamulec zwyżki i czynnik spowalniający zrównoważenie się rynku.