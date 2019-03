Dane z Chin rozczarowały

Wracając do importu surowców do Chin, dane za luty były zróżnicowane. Import ropy naftowej wzrósł o prawie 22 proc. r./r., do poziomu 10,23 mln baryłek dziennie, co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii. Jednocześnie import gazu ziemnego do Chin spadł w ujęciu m./m., ale wzrósł w ujęciu r./r. Import rudy żelaza spadł do dziesięciomiesięcznego minimum w lutym, z kolei import miedzi był najniższy od 11 miesięcy. Tymczasem w przypadku soi wielkość importu do Chin w lutym była najniższa od czterech lat. ¶