Zalewa nas rosyjski węgiel

Jeśli to tempo napływu zagranicznego surowca utrzyma się w kolejnych miesiącach, to w całym 2018 r. możemy mieć do czynienia z importem węgla na rekordowym poziomie przekraczającym 17 mln ton. W całym 2017 r. import czarnego paliwa do Polski wyniósł 13,4 mln ton.

Z powodu m.in. ogromnych zaległości inwestycyjnych i nieefektywności polskich kopalń, na rynku od dłuższego czasu są problemy z zakupem rodzimego surowca. Dlatego zgodę na zakup zagranicznego węgla dostał nawet państwowy Węglokoks, który jak dotąd zajmował się głównie eksportem polskiego surowca poza granice naszego kraju. Jak ustaliliśmy, Węglokoks zamierza w tym roku sprowadzić do Polski 1,2 mln ton zagranicznego węgla. Z naszych informacji wynika, że częściowo pochodzić on będzie także z Rosji. Surowiec ten trafi głównie do krajowych elektrowni.