Producenci mebli odbudowują przychody

Wpływ na poprawę oceny sytuacji firm miały szybsze niż wcześniej prognozowano otwarcie handlu, inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań w konsekwencji rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów, niski kurs złotówki do euro. - Podstawę do aktualizacji wcześniejszych prognoz dają utrzymujące się od czerwca bardzo dobre wyniki branży oraz opinie co do przyszłych zamówień. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. otwarcie placówek handlowych od początku maja, a nie jak wstępnie prognozowano dopiero w czerwcu, łagodzący kryzys impuls ze strony niskiego kursu złotówki - korzystnego dla eksporterów. Koniunkturę na meble nieoczekiwanie podbija ograniczenie turystyki i większy niż wcześniej odsetek osób pracujących zdalnie. Europejczycy spędzają więcej czasu w swoich mieszkaniach i chętnie wymieniają posiadane meble. Prognoza wyniku opiera się również na założeniu, że na jesieni nie będzie ponownej fali epidemicznej i związanej z tym możliwych restrykcji dla handlu – wyjaśniają autorzy prognozy.