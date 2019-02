Jaka strategia najlepsza na marzec?

Luty dobiega końca, więc to dobry moment, by podsumować miesiąc na rynkach i zastanowić się nad tym, co nasz czeka w marcu. W ciągu ostatnich kilku tygodni WIG20 trochę osłabł, ale druga i trzecia linia warszawskiego parkietu zaczęła wyraźnie zyskiwać. Powstaje pytanie czy to trwała zmiana, czy tylko chwilowe przetasowanie na pozycji giełdowych liderów? Jeśli trwałe przetasowanie, to jaką strategię należy przyjąć w nadchodzącym miesiącu i na jakie czynniki ryzyka trzeba być szczególnie uczulonym? Do dyskusji na te tematy zaprosiliśmy trzech znanych „influencerów" polskiego rynku kapitałowego: