Złoty na łasce RPP

Czy polska waluta jest skazana na słabość do czasu, aż postawa RPP się zmieni? Kiedy to może nastąpić? Co jeszcze będzie determinowała notowania polskiej waluty w najbliższych miesiącach? W środowym wydaniu „Prosto z parkietu" porozmawiamy o tym z Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą X-Trade Brokers.