Emil Łobodziński - Nasz rynek wciąż ma potencjał do wzrostów

W Parkiet TV Przemysław Tychmanowicz rozmawiał z Emilem Łobodzińskim, doradcą inwestycyjnym BM PKO BP. Mówiliśmy o hossie na GPW. Jest czy jej nie ma? Naszego gościa pytaliśmy m.in.:



„Sell in may and go away” się nie sprawdziło. Dlaczego?

Historyczny rekord indeksu WIG jest kwestią czasu?

Czy mWIG40 i sWIG80 nie są za bardzo przegrzane?

Jak wskaźnikowo wygląda polski rynek?

W których sektorach jest jeszcze największych potencjał do wzrostów?

Czy czas covidowych gwiazd już minął bezpowrotnie?