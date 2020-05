Czy halving wywinduje bitcoina do nowego ATH?

Halving już za kilka dni. Wiele osób liczy na to, że spowoduje on wzrost notowań w dłuższym terminie i być może, jak to było po dwóch poprzednich halvingach, wyznaczenie nowego historycznego szczytu (ATH). Te oczekiwania zostały wzmocnione przez zwyżki kursu z ostatnich dni. Kurs bitcoina przebił się bowiem przez 9000 USD i znalazł się najwyżej od 25 lutego. Do ATH brakuje mu jeszcze trochę ponad 100 proc.

Czy tak duży ruch jest realny i może zostać wywołany przez halving? Czy efekt tego ostatniego nie jest już w cenach i zamiast ruchu w górę, będziemy mieć za chwile realizację zysków i ucieczkę z rynku?

Z tymi pytaniami zwrócimy się w piątek do Szczepana Bentyna.

Porozmawiamy też o długoterminowych konsekwencjach halvingu odnośnie do rentowności górników i ich chęci do utrzymywania sieci. Poruszymy też temat korelacji bitcoina z tradycyjnymi rynkami finansowymi w kontekście jego roli, jako cyfrowego złota. Pomówimy też o konkurencji ze strony ethereum, które przeżywa teraz ważną zmianę technologiczną, a mianowicie przejście na konsensus PoS.

Start programu w piątek o 12.00.

Transmisja na parkiet.com i youtube.com/parkiettv.