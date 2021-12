Inflacja podbije koszty banków, ale przychody urosną jeszcze mocniej

Problemem dla banków będzie też wzrost składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest on niemal pewny, choć jeszcze nie wiadomo, jak bardzo składka urośnie (okaże się to jak zwykle w lutym). Przypomnijmy, że w tym roku – ze względu na pandemię i gorsze wyniki banków w 2020 r. – była dużo niższa, niż wynikałoby to ze ścieżki dojścia do wyznaczonych celów i wyniosła 2,23 mld zł, to o 30 proc. mniej niż w 2020 r. Dzięki temu łączne koszty działania sektora po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 26,2 mld zł, czyli minimalnie mniej niż rok temu. Gdyby składka na BFG była taka sama jak w 2020 r., to tegoroczne łączne koszty działania branży byłyby wyższe o 3 proc. Jednak najpewniej przyszłoroczna opłata na BFG wyraźnie przekroczy 3,18 mld zł z 2020 r., zatem można zakładać wzrost wydatków banków na ten cel o co najmniej 1 mld zł, ale realistycznie może to być nawet więcej. W efekcie sam tylko wpływ wyższej składki może podbić przyszłoroczne koszty działania sektora nawet o ponad 2 mld zł, czyli o 6 proc. (względem 2021 r.).