Analizy i biznes: tak podobne, tak różne

– Jako analityk akcji miałam styczność z wieloma biznesami z różnych branż, jednak z okrojonym dostępem do danych. Spółki zwykle publikują to, co muszą, albo to, co chcą pokazać. Teraz jestem w jednej branży, ale za to widzę wszystko od środka, bez filtra. Dzięki temu, że do Huuuge dołączyłam jeszcze na etapie IPO, widziałam cały proces od środka, a stanowisko IR definiowało się razem ze mną. To z kolei dało mi okazję do brania udziału w nowych procesach i projektach, takich jak choćby transakcje M&A czy zapoznawanie się z regulacjami, które w innych spółkach niekoniecznie są uwzględnione w obowiązkach IR. Jeśli chodzi o wady: założenie, że IR ma mniej pracy niż analityk akcji, nie bardzo się sprawdziło. I tu, i tu pracuje się dużo, ale może to kwestia charakteru – mówi Gabriela Burdach.