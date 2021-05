Stabilnie rosnące marże mocnym argumentem dla inwestorów

Pandemia stworzyła korzystne warunki do poprawy marż Asseco Poland, choć trzeba zauważyć, że sukcesy na tym polu grupa miała już przed jej wybuchem. – Poprawa rentowności operacyjnej w ostatnich latach dotyczyła w zasadzie każdego segmentu, zarówno biznesu w kraju, Asseco International, jak i Formula Systems, przy czym największe efekty zanotowała ta ostatnia spółka wraz z Asseco CE czy Asseco SEE – zauważa Konrad Księżopolski, analityk Haitong Banku. Branża IT jest jednym z największych beneficjentów pandemii, w takcie której nastąpiło przyspieszenie trendu cyfryzacji gospodarki, co zwiększyło popyt na usługi IT. – W niektórych przypadkach potrzeba modyfikacji systemów była tak pilna, że takie dodatkowe kontrakty były realizowane na ponadprzeciętnych marżach. Takim przykładem jest chociażby kontrakt dla ZUS. Z drugiej strony lockdowny i praca zdalna pozytywnie wpłynęła na koszty eksploatacji biura czy podróży służbowych. To wszystko pozytywnie wpływa na marże w ostatnich kwartałach. Portfel zamówień zaraportowany przez Asseco Poland zwiększył się rok do roku o 14 proc., co pokazuje, że popyt na produkty i usługi IT pozostaje wysoki – wskazuje. Zwraca uwagę, że wraz z powrotem do normalności można się spodziewać delikatnego zwiększenia kosztów ogólnych, ale najważniejszą kwestią pozostają koszty pracownicze, mające kluczowe znaczenie w branży IT. – Od wielu lat występuje presja płacowa, do której cała branża IT zdążyła się już przyzwyczaić. Istnieje potencjalne ryzyko zwiększenia tej presji w związku z propozycjami zawartymi w Polskim Ładzie, które zwiększają obciążenia podatkowe najlepiej zarabiających oraz samozatrudnionych, a takimi są doświadczeni informatycy w Polsce. Ten problem dotyczy tylko rynku polskiego, którego udział w przychodach i wynikach Asseco nie jest istotny. W mojej ocenie dalsza poprawa rentowności na poziomie Grupy Asseco Poland może być trudna, ale gdyby udało się utrzymać obecny poziom, to także byłaby to informacja pozytywna – uważa Księżopolski.