Izraelsko-chiński romans za plecami Ameryki

Izraelski premier Beniamin Netanjahu jest jednak bardzo przyjaźnie nastawiony wobec Chin. – To historyczna chwila – mówił w 2017 r. podczas rozpoczęcia budowy przez Chińczyków portu w Aszdod. Ten port jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach projektu Nowego Szlaku Jedwabnego (Inicjatywy Pasa i Drogi), w ramach której ma dojść do wielkiej rozbudowy połączeń transportowych w Eurazji. Izraelskie władze są do tego projektu nastawione bardzo entuzjastycznie. – Izrael jest gotów wziąć czynny udział w projekcie Nowego Szlaku Jedwabnego i stać się na nim jednym z ważniejszych skrzyżowań. Mam nadzieję, że Chiny zaczną odgrywać większą rolę na Bliskim Wschodzie za pomocą tego projektu i przyczynią się do rozwoju ekonomicznego regionu – mówił minister Katz w wywiadzie dla chińskich państwowych mediów w maju 2017 r. Chwalił się wówczas, że od ponad dekady wspiera chińskie inwestycje w Izraelu i łagodzi regulacje, tak by chińskie spółki mogły skutecznie konkurować w przetargach.