Brexit to nie tylko zagrożenia

Dodaje, że ze względu na spodziewane zawirowania w Wielkiej Brytanii firma działa ostrożnie. W dłuższej perspektywie liczy, że kryzys wywołany brexitem pozwoli na lepszą penetrację tamtejszego rynku, dzięki większemu popytowi na tanią usługę dobrej jakości. Zarząd nie wyklucza też, że pojawią się podmioty do przejęcia, dlatego uważnie przygląda się temu, co się wydarzy. Co do zasady w brexicie widzi raczej szanse niż zagrożenia. – Zachwianie rynku może spowodować obniżenie barier rynkowych, co powinno ułatwić szerszą penetrację rynku firmom usługowym takim jak nasza – działającym w modelu niskokosztowym, ale oferującym dobrą jakość – twierdzi Polaniecki.