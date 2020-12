Klienci banków stawiają na smartfony

Co istotne, podobnie jak w poprzednim okresie, największy wpływ na wzrost liczby aktywnych użytkowników mobilnych rozwiązań mieli klienci mobile only, a więc ci, którzy korzystając z aplikacji bankowych jednocześnie nie logują się w danym miesiącu do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Liczba takich osób przekroczyła w III kwartale 7 milionów, stanowiąc 52 proc. wszystkich użytkowników bankowości mobilnej. Przy wzroście liczby aktywnych klientów o niespełna 6 proc. w ujęciu kwartalnym, wzrost segmentu mobile only wyniósł 9 proc., a od początku roku 2020 – 22 proc. Na koniec III kwartału aktywnych było 13,69 mln klientów bankowości mobilnej.