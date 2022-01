Kościół i szkoła w biurowcu? To sposób na pustostany

Rynek biur w Polsce na koniec 2021 r. to 14,6 mln mkw., w tym w budowie – 1,2 mln mkw. – podaje platforma REDD. W Warszawie jest dziś ponad 7,1 mln mkw. biur. Powstaje – 406,8 tys. mkw. W Krakowie gotowe biura oferują 1,5 mln mkw., te w budowie – niemal 208,8 tys. mkw. We Wrocławiu jest to ponad 1,2 mln i ponad 137,3 tys. mkw.