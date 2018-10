Analiza techniczna bitcoina i XRP

To był całkiem udany tydzień dla kryptowalut. Zniżki zostały wyhamowane, a kursy oddaliły się nieco od ubiegłotygodniowych minimów. Dość dobrze oddaje to dominujące niedźwiedzie nastroje – nie spadamy, więc jest już „OK". Bitcoin podrożał ponad 2,5 proc., a bohater tej kolumny, czyli XRP o około 6 proc. Prawda jest jednak taka, że właściwie całe odbicie miało miejsce w poprzedni piątek i poniedziałek. W kolejnych dniach tygodnia maksima z tego dnia były co prawda naruszane, ale notowania nie wyszły ponad nie trwale. To o tyle istotne, że jednocześnie były to próby powrotu ponad bardzo ważne wiosenne minima, próby dotychczas nieudane. Zgodnie ze scenariuszem bazowym zarysowanym w poprzednim wpisie doszło zatem do odbicia od ważnej strefy wsparcia – ostatniego bastionu popytu przed sierpniowymi dołkami. Barierę tę wyznaczają nie tylko 55 – sesyjna średnia ruchoma, ale też poziom 76,4 proc. zniesienia Fibonacciego wystrzału XRP/USD z około 0,25 do 0,80. Warto też odnotować bliskość linii szyi podwójnego dołka zbudowanego w sierpniu i wrześniu Korekcyjny, wzrostowy scenariusz pozostaje „w grze", ale znakiem ostrzegawczym powinno być to, że dotychczas fiaskiem zakończyły się próby powrotu ponad kwietniowy dołek. Cały czas zamyka on drogę do silniejszego odreagowania ostatnich zniżek.