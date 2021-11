Grzegorz Chłopek, iWealth: Pacjent czuje się dobrze, bo jest na ogromnej kroplówce

Nie jestem zwolennikiem, żeby zostawić wszystko jak jest. OFE w długim terminie będzie zmniejszało swoje aktywa, bo mamy suwak, do którego fundusze odprowadzają bardzo dużo środków - dużo więcej niż same otrzymują od osób, które mają ponad 10 lat do emerytury. Niestety napływy do PPK tego suwaka w całości nie zamortyzują. Konsekwentnie OFE będą jakąś siłę podażową netto z PPK. Chociaż w PPK aktywa urosły w ciągu roku o prawie 4 mld zł, to zaledwie 55 proc. idzie w akcje, z czego 25 proc. musi być inwestowane za granicą. W konsekwencji mamy może 1,5 mld zł napływu na polski rynek. Netto OFE i PPK oddają więc środki. Niebezpieczeństwem dla polskiej giełdy jest to, że jeżeli za kilka lat ten proces zacznie narastać, to OFE będą musiały sprzedawać, również małe i średnie spółki, które nie grzeszą płynnością. Można szukać nabywcy większego pakietu, ale to jest trudne. Dywersyfikacja międzynarodowa w ramach produktów emerytalnych powinna być w naszym tyle głowy.