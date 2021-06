Wakacyjne dylematy inwestorów

– W przypadku osób, które inwestują w horyzoncie tygodni czy dni pewnie warto zastanowić się nad całkowitym zamknięciem pozycji na czas wakacji lub bardzo dobrze ustawić zlecenia zabezpieczające. Duże znaczenie ma także rodzaj aktywów. Dla przykładu w przypadku wysokiej jakości obligacji skarbowych czy korporacyjnych zwykle nie ma potrzeby dokonywać jakichkolwiek działań. Z kolei w odniesieniu do akcji jest już inaczej. Nawet jednak w przypadku akcji inne jest ryzyko pozostania z dużą, dywidendową, defensywną spółką, a inne z papierami małej bardzo cyklicznej firmy – mówi Łobodziński. – Na koniec ważne jest samo podejście inwestora. Jeśli przeglądanie co jakiś czas notowań nie przeszkadza w prawdziwym odpoczynku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak robić. Natomiast myślę, że wiele osób chciałoby jednak na czas urlopu odciąć się od giełdy i notowań. Dlatego lepiej przed wyjazdem przemyśleć, co chcemy zrobić z posiadanymi aktywami, niż w czasie urlopu zerkać na notowania. Tym bardziej że nie zawsze jest taka możliwość wynikająca choćby z ograniczonego dostępu do internetu. Podejmowanie decyzji na wakacjach może się również wiązać z większym udziałem emocji, co raczej nie będzie dobrze wpływało na wynik portfela. Podsumowując, im dłuższy mamy horyzont inwestycji, tym mniej potrzeba zabezpieczać się na czas wakacji. Im krótszy, tym jest to bardziej istotne, co wymaga odpowiedniego zaplanowania – dodaje przedstawiciel BM PKO BP.