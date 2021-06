Emil Łobodziński, BM PKO BP: Nasz rynek wciąż ma potencjał wzrostu

Mamy hossę na GPW czy też nie?

Jeśli spojrzeć przez pryzmat indeksów czy też poszczególnych spółek, to chyba nie można mieć wątpliwości, że mamy hossę, zwłaszcza w odniesieniu do średnich i małych firm. Patrząc na wykresy, czy to mWIG40, czy też sWIG80, nie ma co do tego wątpliwości. W przypadku dużych spółek to faktycznie zostawały one w tyle, natomiast w ostatnim miesiącu i one pokazały, że mają ochotę na wzrosty. Z pełną świadomością można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z rosnącym rynkiem.