Invest Cuffs 2019: czy to już hossa małych spółek?

Indeks sWIG80 od początku roku zyskał ponad 13 proc., jednak czy jest to początek hossy? – pytał prowadzący dyskusję Cezary Andrzejczyk. – Być może korekta będzie, płytka korekta nawet by się przydała, jednak moim zdaniem to jest dopiero początek wzrostów – stwierdził Sobiesław Kozłowski, dyrektor doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities. Podkreślał jednak, że po drodze może wystąpić spadek notowań, sięgający nawet 10 proc. Podobnie myśli również Emil Łobodziński, dorada inwestycyjny DM PKO BP: – To, co mamy obecnie na sWIG80, wygląda jak początek czegoś większego. Indeks małych spółek ma szansę zachowywać się lepiej niż w zeszłym roku – mówił.