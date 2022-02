Najpierw banki, potem branża gier

Selekcja, selekcja i jeszcze raz selekcja. Oczywiście, kiedy pojawią się pierwsze sukcesy w branży gier, to pewnie skorzystają na tym akcje wielu spółek. My jednak staramy się wybierać firmy, które zarabiają i będą zarabiały większe pieniądze w przyszłych latach. Nie szukamy firm zoombie, które mają jedynie wspaniałe projekty, z których nie wiadomo, czy coś wyjdzie. Szukamy projektów, które faktycznie będą generowały gotówkę i zyski. Jeśli natomiast mówimy o sektorach, które mogą jeszcze pozytywnie zaskoczyć, to nie skreślałbym obszaru odnawialnej energii. Przy obecnych cenach prądu, projekty fotowoltaiczne, wiatrowe mogą przynosić zyski. To kontrastuje chociażby z tym, co się dzieje w polskiej energetyce, która cały czas jest czarna. Projekt NABE cały czas się opóźnia i to może ciążyć sektorowi i staramy się go unikać.