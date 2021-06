Majowe zakupy dobrze wróżą branży

Podobne oczekiwania budują zarządy LPP i CCC. W wypadku odzieżowego giganta nadzieje na szybką poprawę daje zaproponowana relatywnie wysoka dywidenda (450 zł na akcję).

Z ostatnich wyników zadowolony jest wiceprezes LPP, choć skali poprawy w ujęciu rok do roku nie zdradza. - Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży jakie przyniósł maj i początek czerwca. Po trudnym 2020 roku, bieżący zapowiada się znacząco lepiej – mówi Przemysław Lutkiewicz. - Klienci z chęcią powracają do swoich wcześniejszych nawyków zakupowych, uzupełniają swoje garderoby, co w naszej ocenie może być efektem tzw. odroczonego popytu. Liczymy też na to, że następne miesiące przyniosą równie dobre wyniki - dodaje.

Pytany, czy 2021 rok może być na tyle dobry aby i 2022 r. grupa wypłaciła tak sowitą dywidendę jaką planuje w tym roku mówi: - Dywidenda za rok ubiegły zostanie wypłacona z kapitałów zapasowych, natomiast kolejne - z bieżących zysków. Dlatego trudno jest dziś mówić o przyszłych dywidendach. Głównym czynnikiem wpływającym na ich wysokość będą zyski wypracowane w kolejnych latach.